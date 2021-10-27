Политический аналитик Александр Новохатский рассказал, что украинцы смогут достичь максимального уровня самореализации, если начнут воспринимать экономику как отношения.
Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».
«У нас идёт столкновение культурных взглядов на жизненные установки. Взгляд, что кто-то знает лучше, как нам жить, мы не воспринимаем. А правильный тот, который построит генератор благосостояния и его проявит», - отметил Новохатский.
По словам эксперта, если подходить с технической точки зрения, то мы должны понять, что условия комфорта жизненного уклада это когда мы экономику перестаем воспринимать как про деньги, а начинаем воспринимать как про отношения.
«Тогда мы экономическую модель начинаем просчитывать на всех людей, которые находятся в контролируемом пространстве, и воспринимаем эту модель, как то состояние, которое даёт задействование людей по максимуму», - подчеркнул Новохатский.
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Как отметил эксперт, таким образом, мы даём возможность максимальному количеству людей реализовать себя на тех уровнях и состояниях, в которых они находятся.
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