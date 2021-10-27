Киевский адвокат Арсений Салалайко будет судиться с КГГА из-за новой инициативы чиновников – платные парковки в столице.

Свое мнение он высказал в интервью Kyiv.Press.

Юрист говорит, что среди других нарушений закона, цены на парковку совсем не совпадают с реальными доходами киевлян.

«У нас минимальная заработная плата 6000 гривен, а в некоторых зонах месячный абонемент на парковку стоит более 5000 гривен. Люди должны всю свою зарплату отдавать за парковку?», – говорит юрист и добавляет, что требовать с киевлян такие суммы не совсем корректно.

Арсений Салалайко говорит, что чиновники не выполнили ряд процедур, необходимых перед введением этого решения, в частности, не было публичного обсуждения проекта решения с последующим учетом поправок и замечаний со стороны граждан.

Адвокат уверяет, что чиновники должны были показать расчеты, формулы и объяснить природу возникновения тех или иных цен на оплату парковки или приобретение соответствующих месячных абонементов.

Также, по словам Салалайко, инспекторы не должны штрафовать людей с первого дня действия закона: «Сначала должны были ввести тестовый период, когда людей просто предупреждают или дают минимальные штрафы».

Ранее на Politeka Виктор Шендыбыло обосновал необходимость принять законопроект о защите пленников Кремля.

Также на Politeka Макагон сказал, что идеальным общественным транспортом Киева мог бы быть трамвай.