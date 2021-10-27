Руководитель общественной организации «Go Local» Игорь Комендо рассказал о финансировании из международных фондов и какие есть параметры экосистемы.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы Tiger News с ведущим Петром Охотиным.

«Страны, которые стали успешными, хотят транслировать этот успех в менее развитых странах. Если мы возьмем ЕС, то все понятно, мы с ними находимся на границе. Поэтому ЕС заинтересован в том, чтобы наша страна подтянулась под стандарты цивилизованного мира. Донорская поддержка – это филантропия в мировом масштабе. Недавно в Украине открылись два государственных грантовых фонда и эти средства направлены на повышение уровня культурных организаций и креативных индустрий», - рассказал он.

Комендо сказал, что есть второй фонд, поддерживающий инновации, стартапы на ранних стадиях и на более зрелых. То есть это два фонда, считает он, которые предпринимателям нужно мониторить и иметь на своем радаре. Есть такая специальная программа, рассказал он, в какой украинские организации и бизнес может участвовать. Креативные индустрии – это один из фокусов, сообщил он, но это больше проекты экосистемного развития. Когда не конкретно предприятие развивается, сообщил он, а какое-нибудь направление или индустрия в целом.

«Экосистемные проекты – это проекты, создающие дополнительные возможности для какой-либо сферы или индустрии. Например, проект, который мы сейчас реализуем на Востоке Украины, мы обучаем локальный бизнес в партнерстве с общинами планировать, создавать, управлять индустриальными парками и привлекать инвестиции индустриальным паркам. Мы помогаем не конкретным компаниям, а индустрии в целом, то есть подтягиваем их уровень, для того чтобы использовать инструмент индустриальных парков для развития своих общин и это уже можно назвать экосистемным проектом», - резюмировал он.

Politeka сообщала, что Окландер посоветовал производителям нужно создавать аналог украинского Амазона.

Также Politeka сообщала, что В Украине уже создаются десятки фондов, которые готовы финансировать успешные идеи.