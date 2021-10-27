Заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук рассказала о том, какую роль в жизни нашего государства играет лоббизм и почему эта сфера не регулируется законодательно.

Её слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Уже в 1992-1993 годах Украина стала изучать традиционные инструменты демократии, которые действуют, в частности, в США и Западной Европе. Их стали приспосабливать к украинским условиям. Но институт лоббизма не был законодательно урегулирован, и остаётся таким до сих пор. Даже сейчас в Верховной Раде лежат законопроекты об этом, но их не ставят на голосование. И для государства, и для политических сил было бы полезно, если бы всё стало прозрачным: кто лоббирует, почему он это делает, и даже – за сколько. Например, в США лоббисты, которые работают с украинской властью и с «Нафтогазом», всё декларируют в Министерстве юстиции. Время от времени информация об этом попадает и в украинское пространство. А власть Соединённых Штатов имеет возможность отслеживать то или иное влияние», - рассказывает юрист.

Она призывает Украину взять в этом отношении пример с Америки.

«Очень важны те политические инструменты, которые связаны с прямым народовластием. Когда команда Зеленского шла на выборы, она обещала кодекс народовластия, и мне эта идея очень нравится. Нужно регулировать не только выборы и референдумы, но и инструменты прямой демократии», - подчёркивает Марина Ставнийчук.

Как сообщает Politeka, ранее она обрисовала перспективы Нормандского процесса без участия Ангелы Меркель.

Также Politeka сообщала, что, по словам Ставнийчук, Германия всегда поддерживала демократическое развитие Украины.