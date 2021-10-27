Юрист Национального Корпуса Виктор Шендыбыло заявил, что уже пошел восьмой год, как украинские власти никак не примут законопроект о защите пленников Кремля, а также объяснил, что им предусматривается.

Об этом он рассказал на ютуб-канале «Национальный Корпус».

Как отмечает националист, как только начались обмены пленными, люди столкнулись с проблемами с отсутствием документов, жилья или денег. «Этот вопрос для нашей страны не новый, потому что он возник еще из первых обменов», - говорит он о законопроекте о защите пленников Кремля.

Шендыбыло рассказывает, что нардепы Юрий-Богдан Шухевич, Александр Третьяков, Андрей Билецкий и Олег Петренко зарегистрировали законопроект еще в 2017 году. Юрист отмечает, что законопроект предусматривает государственные гаранты для попавших в плен агрессора граждан.

По его словам, Верховная Рада 8-го созыва поддержала инициативу уже в первом чтении и согласно регламенту сегодняшний парламент уже должен был рассмотреть проект закона. Тем не менее, констатирует Шендыбыло Верховная Рада долго его игнорировала, а уже 27 сентября президент зарегистрировал законопроект о защите пленников Кремля как безотлагательный.

Националист добавляет, что на прошлой неделе комитет наконец-то рассмотрел закон и рекомендовал принять его как основу. «Инициатива достаточно правильная и очень жаль, что на восьмой год войны законопроект не смогли реализовать», - подчеркивает юрист.

Как он рассказывает, норма законопроекта распространяется на лица двух категорий под защитой Женевских конвенций. «Военнопленные, находившиеся в составе сил безопасности и обороны, а также гражданские пленные, отстаивавшие тем или иным способом территориальную целостность Украины или плененные с целью заставить нашу страну совершить определенные действия, как условие освобождения», - отмечает Шендыбыло.

Также юрист добавляет, что принимать решение об установлении факта лишения свободы возлагается на специальную комиссию при Министерстве по временно оккупированным территориям, которая будет состоять из представителей президента, МИД, МВД, Министерства обороны, Министерства юстиции, Офиса Генпрокурора, СБУ и профильных общественных организаций.

Националист сообщает, что после проверки и включения в реестр бывшие пленные или их близкие будут ежегодно получать специальную помощь. «Закон предусматривает разовую денежную помощь, которая будет выплачиваться при гибели этого лица. Размеры денежных пособий будет устанавливать Кабмин», - подчеркивает он. Кроме этого, добавляет Шендыбыло, законом предусматривается и санитарно-курортное лечение, правовая помощь и обеспечение трудовых прав, то есть сохранение работы на время плена и содействие со стороны государства в трудоустройстве.

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