Журналистка Катерина Котенкова прокомментировала новую форму договора Кабмина по услугам поставки тепловой энергии горячей воды и обслуживанию внутридомовых сетей, которые, по ее мнению, не выгодны украинцам.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

По ее словам, на такие типовые договоры должны перейти все жильцы многоквартирных домов, при этом, если они не сделают этого лично, то поставщик в праве опубликовать документ на сайте, и будет считаться, что потребители автоматически к договору присоединяются.

Журналистка сообщила, что, согласно документу, замена, ремонт и обслуживание счетчиков будут проводиться за счет потребителей, а также меняется также начисление платы за отопление. Котенкова объяснила, что тариф включает плату за производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, и сюда же входит абонентская плата и плата за техническое обслуживание внутридомовых сетей.

«Ну по поводу замены счетчиков, ремонту, обслуживании и т.д. я даже не удивлена, что это все ложится на плечи потребителей. Так ведь во всем. Что-то сломалось – люди сами ремонтируют, так уже давно. Ничего же делают, а между прочем мы платим за это, в тариф закладывается эта часть расходов. Да что там говорить, если наша коммунальная инфраструктура изношена на 80% и не подвергалась плановому ремонту с времен Советского Союза. Из-за этого случаются аварии. А ведь в структуру тарифов заложены траты на капитальный ремонт, модернизацию и восстановление системы. Куда идут эти деньги?», - говорит Котенкова.

Журналистка выразила непонимание касательно отметки о том, что меняется плата, так как услуги не становятся качественней, а газ будет доставляться по тем же трубам, что и были раньше.

«Или вот еще, если потребитель не укажет, за какой срок платит, поставщик зачислит в счет старых долгов. Нормально, да? Человек решил заплатить, а ему взяли и отключили электричество. Права потребителей в новом договоре весьма условны. Клиенты могут бесплатно получать информацию о тарифе. Зато обязанности потребителей весьма обширны. В том числе – своевременная оплата услуги и требование пускать в дом проверяющих. Даже если вашу квартиру от теплоснабжения отключат, вы будете обязаны возмещать часть затрат на отопление мест общего пользования. При этом за неоплату услуг или оплату не в полном объеме поставщик получает право ограничить или вообще прекратить предоставление услуги», - рассказала Котенкова.

Как сообщает Politeka, ранее Попенко призвал государство поддерживать владельцев многоквартирных домов.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский назвал продукты, которые этой осенью могут подорожать.