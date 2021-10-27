Полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Чуйко объяснил, как проходили переговоры по обмену пленными до того момента, когда их начала контролировать большая политика.

Об этом он сказал в программе «On Target» с капитаном Гарри Табах.

Чуйко рассказывает, что один год он был командиром батальона тактической группы, его преемником стал герой Украины Игорь Герасименко, а сам решил заняться немного другими делами, но такими же важными. «Я стал начальником отдела по поисковой работе управления военно-гражданского сотрудничества. То есть, занимался поиском пропавших без вести, обменом пленных, поиском погибших. Договоренностями с той стороной», – говорит военный.

Итак, констатирует гость программы, он участвовал в процессе переговоров по обмену пленными, а иногда и договаривался лично. Чуйко отмечает, что это был 2018 год, и тогда большая политика еще не вмешивалась так сильно в эти вопросы. «Еще можно было договориться на уровне полевых командиров, на уровне командующих, об обмене пленными», - подчеркивает он.

Тем не менее, говорит военный, как только политика вмешалась в вопрос об обмене пленными, появилось много препятствий.

Как сообщала Politeka, Чуйко рассказал, что еще в 1987 году в Афганистане увидел трещины советской идеологии.

Также Politeka писала о том, что Чуйко объяснил, почему американцам за 20 лет не удалось добиться в Афганистане поставленных целей.