Председатель Украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский рассказал, какие были основные требования ветеранов, которые недавно выходили на пикет, о чем удастся договориться и за что еще придется побороться.
Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.
«Мы поставили планку высоко, потому что мы выдвинули требования отправить в отставку четырех министров. Министра здравоохранения, социальной политики, министра по делам ветеранов, который вообще не понятно чем занимается, раздув громадный штат в своем министерстве. И Министерства культуры, и информационной политики, потому что у нас не формируется образ ветерана как уважаемого человека. Мы дожили до того, что Министерство культуры наплевало и закрыло музей Афганской войны, который был в системе музеев Второй мировой войны», - подчеркнул он.
Червонопиский сказал, что это закрытие произошло обманным путем, сославшись на ремонт крыши, взяли и закрыли все. К сожалению, те советники, которыми сейчас наполнены наши государственные структуры, считает он, они многого не понимают. Таким образом черствость наших чиновников, уверен он, сказывается не только на ветеранах и памяти о них, но и на всю страну.
"Перспективы у ветеранов только в одном – сломать пагубную систему в стране, которой нас хотят разделить. Мы, старшее поколение, собрались с ветеранами из разных организаций и решили, создали федерацию ветеранских организаций. Потому что все мы знаем, что растопыренные пальцы слабее сжатого кулака. И многие ребята АТОвцы вступают в нашу организацию, потому что лучше вместе дружить организациями. Надо стоять плечом к плечу, чтобы бороться с нерадивыми чиновниками», - резюмировал он.
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Как сообщала Politeka, Червонопиский заявил о создании Федерации ветеранских организаций в Украине.
Также Politeka писала о том, что Червонопиский объяснил, почему ветераны вышли на акцию протеста к ОП.