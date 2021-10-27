Политолог Владислав Дзивидзинский рассмотрел вопрос о возможных кадровых перестановках в правительстве в ближайшем будущем и поразмыслил над тем, затронет ли это топовых чиновников.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» с Любовью Завальнюк на канале «Знай 24».

По словам гостя программы, в ближайшем будущем в украинском правительстве произойдут либо отставки, либо увольнения. «Возможно, Резников поменяет свое кресло с Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Министерство обороны. А оттуда уйдет Таран», – предполагает он. Дзивидзинский добавляет, что и Любченко может уйти с должности министра экономики, то же касается и министра экологии.

В целом же, констатирует политолог, ротации проходят только на горизонтальном уровне. «Возможно, эти ротации произойдут. И, возможно, даже со Шмыгалем...», - отмечает он. Также Дзивидзинский не исключает возможности того, что ротации коснутся даже верхушки правительства.

С другой стороны, подчеркивает он, пока наибольшей проблемой является рост количества больных коронавирусом и недостаточно быстрые темпы вакцинации.

Как сообщала Politeka, Дзивидзинский рассказал, насколько разумным ходом является оказание помощи соседней Молдове.

Также Politeka писала о том, что Дзивидзинский оценил вероятность того, что западные страны могут отвернуться от Украины.