Научный директор Фонда «Демократические инициативы», профессор Алексей Гарань рассказал, как во время учебы в университете верил в мировую революцию и получил первый опыт идеологической работы.

Об этом он рассказал в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика».

«Я всегда понимал, что я украинец, но я был русифицированный украинец. И как происходил этот поворот, как я переходил на украинский язык, а потом я прошел все этапы демократического движения. Это и становление Народного Руха Украины, и период, связанный с возрождением Киево-Могилянской академии. Потом Майданы, и везде я принимал участие и как аналитик, и как гражданин», - вспоминает профессор Гарань.

Его книга «От Брежнева к Зеленскому: дилемма украинского политолога» как раз об этом. Он показывает их через личные трансформации.

Он учился на факультете международных отношений Киевского национального университета.

«Я старше Порошенко и старше Саакашвили, которые учились на этом факультете. Нас было 15 человек из Советского Союза, а 45 – 50, в основном, «третий мир». Наша задача заключалась в том, чтобы проводить идеологическую работу среди иностранцев. Но иногда это получалось наоборот. Студенты из «третьего мира» привозили западные учебники, и можно было почитать про международные отношения совершенно другое, не то, что нам рассказывали. Нас учили, что это Финляндия напала на Советский Союз в 1939 году, и что Южная Корея напала на Северную Корею. А в тех учебниках было написано совершенно не так», - говорит Гарань.

Можно было этим воспользоваться, и это приводило к трансформациям.

«В то время я верил в мировую революцию, сделал самопальный значок с Фиделем Кастро. Фотографию Фиделя я вырезал из газеты «Правда», для меня это был пример революционера», - рассказывает профессор.

Politeka сообщала, что Доний объяснил разницу между тремя украинскими революциями: «Мы придумывали, руководили, проводили переговоры».

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