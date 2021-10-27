Научный директор Фонда «Демократические инициативы», профессор Алексей Гарань рассказал, как во время учебы в университете верил в мировую революцию и получил первый опыт идеологической работы.
Об этом он рассказал в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика».
«Я всегда понимал, что я украинец, но я был русифицированный украинец. И как происходил этот поворот, как я переходил на украинский язык, а потом я прошел все этапы демократического движения. Это и становление Народного Руха Украины, и период, связанный с возрождением Киево-Могилянской академии. Потом Майданы, и везде я принимал участие и как аналитик, и как гражданин», - вспоминает профессор Гарань.
Его книга «От Брежнева к Зеленскому: дилемма украинского политолога» как раз об этом. Он показывает их через личные трансформации.
Он учился на факультете международных отношений Киевского национального университета.
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
"Меня отмажут и я буду жить за границей": первые слова мажора, устроившего ДТП в Харькове
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Взрыв газа прогремел в детсаду, что известно о пострадавших и кадры с места: "Все в руинах..."
Тепло напоследок побалует украинцев, когда ждать +18: прогноз синоптика
«Я старше Порошенко и старше Саакашвили, которые учились на этом факультете. Нас было 15 человек из Советского Союза, а 45 – 50, в основном, «третий мир». Наша задача заключалась в том, чтобы проводить идеологическую работу среди иностранцев. Но иногда это получалось наоборот. Студенты из «третьего мира» привозили западные учебники, и можно было почитать про международные отношения совершенно другое, не то, что нам рассказывали. Нас учили, что это Финляндия напала на Советский Союз в 1939 году, и что Южная Корея напала на Северную Корею. А в тех учебниках было написано совершенно не так», - говорит Гарань.
Можно было этим воспользоваться, и это приводило к трансформациям.
«В то время я верил в мировую революцию, сделал самопальный значок с Фиделем Кастро. Фотографию Фиделя я вырезал из газеты «Правда», для меня это был пример революционера», - рассказывает профессор.
Politeka сообщала, что Доний объяснил разницу между тремя украинскими революциями: «Мы придумывали, руководили, проводили переговоры».
Также Politeka сообщала мнение Николая Спиридонова, что Если в Украине окажется полнейшее Гуляй Поле, то безопасность олигархов будет подорвана.