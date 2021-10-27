Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин поразмышлял над тем, может ли Украина изменить свою систему правления с парламентско-президентской на президентскую.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?».

Прежде всего, Якубин отмечает, что нужно думать не о том, как получить больше полномочий, а о том, что с ними дальше делать. «Зачем Зеленскому нужна президентская республика?», – справедливо спрашивает он.

Кроме того, отмечает эксперт, чтобы внести изменения в Конституцию, нужны голоса 300 депутатов. По его словам, две группы депутатов обычно поддерживают монобольшинство, но даже часть оппозиции не проголосует за подобную инициативу. Следовательно, констатирует Якубин, Офис президента не сможет собрать необходимое количество голосов. «Мне переход к модели президентской республики представляется совершенно нереальным», – заключает политолог.

Также он добавляет, что не стоит рассчитывать и на сокращение количества депутатов в ВР. Как напоминает гость программы, об этом уже говорилось год назад, но на этом все закончилось. «Так что переход к президентской республике может быть собственной идеей кого-то из окружения Зеленского, но не более того», – убежден Якубин.

Как сообщала Politeka, Якубин заявил, что в настоящее время в Украине действует бицефальная, то есть двуглавая политическая модель.

Также Politeka писала о том, что Якубин сравнил украинскую и американскую политические модели.