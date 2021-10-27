Украинский политический аналитик Игорь Рейтерович рассказал, страшна ли модель президентско-парламентской республики для страны и людей.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Эта модель не страшна, потому что в ней есть и плюсы, и минусы, как и в парламентско-президентской форме правления. Все зависит от того, кого мы выбираем и главный вопрос - это система сдерживания и противовесов. По состоянию на сегодня она нарушена. У нас есть закон о Кабинете Министров, закон о регламенте Верховной Рады Украины, но у нас нет закона о президенте, отсюда мы имеем корень всех проблем. А полномочия президента в Конституции описаны достаточно широко и обобщенно», - подчеркнул он.

Рейтерович сказал, что эти полномочия не детализированы по некоторым моментам, поэтому каждый президент Украины, вне зависимости от имени, этим пользуется. Делая то, что не разрешено, подтвердил он, но и не запрещено. Нам достаточно было бы сейчас принять закон о президенте, сообщил он, детально выписав все эти моменты и убрать возможность влиять на Кабинет Министров.

«Либо решить, чтобы президента назначить главой Кабинета Министров, как это происходит в США, чтобы президент тогда отвечал и за исполнительную власть. Но этого же никто не делает и у нынешней власти тоже таких идей нет. Потому что тогда четко будет понятно, где ты нарушаешь, а где ты не нарушаешь. А есть очень хорошая пословица, что в мутной водице очень удобно ловить рыбку. И это нынешнюю власть устраивает, то есть как бы власть формально не несет ответственность и может делать то, что фактически не запрещено», - резюмировал он.

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