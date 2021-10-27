Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал, что часть кремлевской элиты хочет силовым путем урегулировать ситуацию в Украине, подмяв ее под Москву.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева.

«Одна избашен Кремля выступает за силовой способ решения ситуации с Украиной, а потом дипломатический, но пока эта концепция не является доминирующей. Потому что может получиться, что вход рубль, а выход два. Не думаю, что эта концепция будет доминирующей. Скорее всего альтернативой будет глобальная перезагрузка. А для того, чтобы болезнь вылечить, ее надо обострить», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что возможное обострение украино-российских отношений, которое мы сейчас наблюдаем на Донбассе, говорит о том, что для того, чтобы родилось что-то новое, надо, чтобы умерло все старое. А альтернатива есть всегда, считает он, просто громко кричать об этом нет смысла. То, что будет обострение на Донбассе, сообщил он, читалось еще с весны прошлого года.

«Весь вопрос в том, будет ли обострение на Донбассе носить острый характер или все-таки дипломатам удастся выйти на какой-то консенсус. Насколько я знаю, сейчас идут непубличные переговоры и стороны пытаются найти компромисс, но пока ничего не получается. Все переговоры упираются в политическую часть Минских соглашений. Если девальвировать Минск, то мы сможем перезагрузить ситуацию и выйти на какие-то договоренности, но это очень сложный процесс», - резюмировал он.

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