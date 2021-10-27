Политолог Антон Малеев рассказал, что Россия не хотела бы нашего вступления в ЕС, потому что это может стать наглядным примеромнормальной жизни для граждан РФ.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Украина являет континентальной Европой, но ЕС – это не образование по континентальному принципу – это в первую очередь торгово-экономический союз. Те партнеры, которые согласились на одинаковых условиях вести вместе торгово-экономическую деятельность и подчинятся тем или иным экономическим директивам, есть в ЕС», - отметил Малеев.

По словам эксперта, многие участники Евросоюза были бы рады, если Россия была бы частью ЕС, но по формальным критериям РФ не подходит: не может тоталитарное государство входить в состав ЕС.

«Безусловно, РФ не хотела бы, чтобы мы попали в ЕС, потому что для нас это колоссальный успех. Если мы смогли доказать, что мы реформировались достаточно и подняли уровень жизни, что нас принимают в ЕС, то это наглядный пример для всех граждан РФ, что нормально жить можно, если делать политический выбор: ликвидировать Владимира Путина и всю ФСБшную машину», - подчеркнул Малеев.

Как отметил политолог, Россия воюет с нами, потому что наша нормальная жизнь станет наглядным примером для россиян, что приведет к разрушению установленного политического режима в РФ.

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