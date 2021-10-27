При этом она призналась, что перевоплощение далось ей непросто, особенно, с учетом того, что в предыдущем фильме она сыграла девушку с низкой социальной ответственностью и проблемами с наркотиками

Знаменитая российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников очередным преображением. Артистка рассказала о том, что снимается в новом проекте и по сценарию ей пришлось перевоплотиться в очень набожную и скромную девушку, пишет Hyser.ua.

«Ааааааа!!!! Это не шутка!!!! В новом проекте, который мы начали снимать..я играю…..МОНАШКУ!!!!! 😳😅🌪Героиня волонтёр, поёт в церковном хоре, исполняет послушание и потом принимает постриг ⛪️» - с воодушевлением призналась звезда.

При этом она призналась, что перевоплощение далось ей непросто, особенно, с учетом того, что в предыдущем фильме она сыграла девушку с низкой социальной ответственностью и проблемами с наркотиками.

«Ууууух, кайф!!!! Кайф пробовать всё новое и разное. И мне так нравится в этих костюмах! Больше, чем в чулках и коротких платьях 🤪🙈» - предположила знаменитость.

В доказательство своих слов Кристина Асмус показала несколько фото со съемочной площадки. На снимках она позировала в монашеской одежде и без капли макияжа на лице.

Также она обратилас к своему другу и экс-коллеге по ситкому "Интерны" Ивану Охлобыстину, чтобы узнать его мнение по поводу такой роли: "И это… Как тебе такое, Иван Охлобыстин? 😂😂😂😂😂".

Оригинальные комментарии от гостей ее странице в соцсети не заставили себя ждать: "Симпатичная монашка"