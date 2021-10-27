Политолог Максим Джигун рассказал, просчитывается ли политика каналов и влияют ли каналы олигархов на свободу слова и журналистов.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Те, кто ходят на телевидение, особенно на информационные каналы, чувствуют темы, которые активизируют журналисты на одних или других площадках, какие спикеры там чаще всего появляются. Это базовый контент-анализ, качественный анализ медийного поля, который может сделать второкурсник факультета политологии любого университета. Поэтому, конечно, редакционная политика в Украине есть и ее считать очень легко. И мне кажется, что она, к большому сожалению, действует очень успешно в Украине особенно», - рассказал он.

Джигун сказал, что общество стратифицировано и у каждого гражданина есть собственное видение, есть политическая сила, которой он симпатизирует, сообщил он, поэтому он пультом находит для себя каких-то единомышленников, канал, который ретранслирует его позиции и веру. И первая самая большая угроза от такой ситуации, считает он, которая не является для Украины уникальной, она одинакова в любом государстве, это то, что, смотря конкретные телеканалы в течение длительного времени, люди не имеют возможности увидеть альтернативную точку зрения.

«А вторая угроза - это то, что люди, смотря конкретные телеканалы, все сильнее радикализируют свои нынешние позиции, и противодействовать этому очень сложно. Если люди уже являются каким-то электоральным ядром конкретной политической силы, при этом несколько телеканалов ретранслируют эту позицию и человек намеренно за ними наблюдает, то это уже свидетельствует о какой-то не демократической тенденции, когда нет объективности и полярности позиций», - резюмировал он.

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