Политолог Владислав Дзивидзинский рассмотрел вопрос о том, насколько разумным ходом со стороны украинского руководства является оказание помощи соседней Молдове.

Своё мнение эксперт высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Молдове не так уж многое нужно для того, чтобы дружить с Украиной. Нужно только наладить более тесные контакты по тем направлениям, по которым наши страны уже и так сотрудничают. Наладить эффективность товарооборота с Молдовой – уже и это будет успехом. Насколько я знаю, предполагается также заключить договор о транзите газа через Украину, а это будет небольшой, но приятной компенсацией потерь от «Северного потока-2». Так что сближение с Молдовой продолжится и будет нам представлено как небольшой позитивный кейс, как успех Украины на международной арене», - считает гость программы.

Он отметил важность этого сближения.

«Власть в Молдове сейчас поменялась на проевропейскую. Ранее правительство этой страны ориентировалось на Россию, но теперь есть возможность укрепить нашу связь. Всё-таки политическая география никуда не делась. На востоке у нас враг – Россия, на севере – Беларусь, с которой очень сложные отношения, с Польшей сейчас многие вопросы поставлены на паузу. Важно дружить хотя бы с Молдовой», - говорит Владислав Дзивидзинский.

Как сообщает Politeka, ранее этот политолог высоко оценил Крымскую платформу и другие внешнеполитические инициативы президента Зеленского.

Также Politeka сообщала, что Дзивидзинский прокомментировал партийный съезд «слуг народа» в Трускавце.