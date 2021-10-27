Согласно решению Амстердамского апелляционного суда, коллекция золота скифов, которая во время российской оккупации Крыма была на выставке в Нидерландах, признана собственностью Украины.

Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий и руководитель центрального штаба Максим Жорин высказались по этому поводу в своих Telegram-каналах.

По словам Жорина, скифское золото – это национальное сокровище высокого уровня, а потому его возвращение в Украину действительно можно считать большим достижением.

Он акцентирует на том, что скифские времена – это часть истории именно Украины так же, как период Киевской Руси и Запорожской Сечи. «Надеюсь, нынешняя власть кроме пиара на этом событии (к которому, откровенно говоря, она имеет очень опосредованное отношение) начнет поддерживать украинских историков скифского направления», - утверждает националист.

Также руководитель Нацкорпуса отмечает, что это не только победа Украины, но и жест в сторону России. «Хорошая оплеуха российским оккупантам – скифское золото, которое до аннексии было передано из Крыма в Нидерланды на выставку, вернется в Украину», - отмечает он.

Билецкий же со своей стороны отмечает, что скифское золото – лишь один пример из сотни таких, когда РФ хотела прибрать себе к рукам памятники культуры и истории Украины. По случаю он вспоминает печать киевского князя Святослава, которую в 2016 году чуть не забрали в Новгородский музей. Но тогда, рассказывает лидер Нацкорпуса, их усилиями удалось вернуть печать в Киев. «Возвращение наших реликвий – это борьба за нашу историю, нашу идентичность и наше место в мире», – подчеркивает националист.

Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что Украине нужен закон против коллаборантов.

Также Politeka писала, что Нацкорпус провел акцию под Офисом Генерального прокурора.