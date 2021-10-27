Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин рассмотрел вопрос о том, возможно ли установление в Украине модели жёсткой президентской власти, в свете недавнего заявления на эту тему секретаря СНБО Алексея Данилова.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Я думаю, что слова секретаря СНБО о жёсткой президентской власти – это только его личное мнение. Эта должность позволяет публично высказывать собственную позицию. Сейчас в Украине действует бицефальная, то есть двуглавая политическая модель. Есть президент с достаточно широкими полномочиями и большой ответственностью – и есть премьер-министр, у которого тоже большие полномочия, но чуть меньше ответственности. По сути, все заслуги приписывают президенту, а во всём плохом винят премьера. Впрочем, бывает и наоборот», - говорит эксперт.

Такую модель он действительно считает проблемой для Украины.

«Но в результате выборов 2019 года нынешняя команда получила колоссальную власть. Сейчас существует треугольник власти: президент, Кабмин и однопартийное большинство в парламенте. И я не вижу, что ещё мог бы добавить в эту систему переход к президентской модели. Вряд ли тогда у Владимира Зеленского станет больше власти, чем есть сейчас», - считает Алексей Якубин.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал политические преобразования в России.

Также Politeka сообщала, что Якубин объяснил, почему Украине не следует признавать итоги парламентских выборов в РФ.