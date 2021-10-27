Инспекторы Госэкоинспекции получат возможность контролировать загрязнение моря в местах базирования судов флота рыбной промышленности.

Как пишет Znaj.ua, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства.

Он отметил, что для этого принято постановление Кабинета Министров Украины об утверждении Порядка взаимодействия администрации морских рыбных портов, портопунктов, мест базирования судов флота рыбной промышленности и Государственной экологической инспекции по обеспечению соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды в случае выявления случаев сброса судами (плавсредствами) загрязняющих веществ в пределах акватории порта, портопунктов, мест базирования судов. Проект этого документа разработали специалисты ДЭИ.

«Согласно постановлению в случае обнаружения сброса загрязняющих веществ с судна, Администрация рыбного порта сообщает об этом факте Госэкоинспекцию. После этого ДЭИ начинает проверку, во время которой осуществляет отбор проб воды и их исследования в лаборатории. В случае выявления отклонений от установленных законодательством норм, инспекция принимает меры в отношении капитана судна или судовладельца.

В течение суток с момента ликвидации выявленного загрязнения администрация будет предоставлять в Госэкоинспекцию описание осуществленных мероприятий и информацию о количестве загрязняющих веществ», - детализировал алгоритм проведения проверок Андрей Малеваный.

По его словам, документ устанавливает четкий и единый механизм взаимодействия администрации рыбных портов, портопунктов и других мест базирования судов флота рыбной промышленности с Государственной экоинспекцией. Это позволит обеспечить прозрачное и беспристрастное проведение проверок.

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