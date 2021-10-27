Инспекторы Госэкоинспекции получат возможность контролировать загрязнение моря в местах базирования судов флота рыбной промышленности.

Он отметил, что для этого принято постановление Кабинета Министров Украины об утверждении Порядка взаимодействия администрации морских рыбных портов, портопунктов, мест базирования судов флота рыбной промышленности и Государственной экологической инспекции по обеспечению соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды в случае выявления случаев сброса судами (плавсредствами) загрязняющих веществ в пределах акватории порта, портопунктов, мест базирования судов. Проект этого документа разработали специалисты ДЭИ.

«Согласно постановлению в случае обнаружения сброса загрязняющих веществ с судна, Администрация рыбного порта сообщает об этом факте Госэкоинспекцию. После этого ДЭИ начинает проверку, во время которой осуществляет отбор проб воды и их исследования в лаборатории. В случае выявления отклонений от установленных законодательством норм, инспекция принимает меры в отношении капитана судна или судовладельца.

В течение суток с момента ликвидации выявленного загрязнения администрация будет предоставлять в Госэкоинспекцию описание осуществленных мероприятий и информацию о количестве загрязняющих веществ», - детализировал алгоритм проведения проверок Андрей Малеваный.

По его словам, документ устанавливает четкий и единый механизм взаимодействия администрации рыбных портов, портопунктов и других мест базирования судов флота рыбной промышленности с Государственной экоинспекцией. Это позволит обеспечить прозрачное и беспристрастное проведение проверок.