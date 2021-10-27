Политолог и кандидат политических наук Алексей Якубин рассказал, какая политическая модель используется в Соединенных Штатах Америки, и можно ли ее применить в Украине.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Алексей Якубин рассказал, что в Украине смешанная модель исполнительной власти, согласно которой Верховная Рада формирует правительство, а президент может назначить только министра обороны и министра иностранных дел.

“В американской модели не так. Там президент является главой исполнительной власти. По сути вот этот весь кабинет – это его администрация. Это то же самое как наш Кабинет министров, только вместо премьера там президент глава. И это люди президента, которых он меняет, если он считает, что его курс не реализовывается. Он ответственный, нет никакого промежуточного звена между этим кабинетом и президентом. Есть президент и его кабинет”, - сказал Якубин.

Он отметил, что в Украине подобная чистая модель может не сработать.

“И та, и та модель может работать успешно. А может и неуспешно. Вот в чем нюанс. Потому что когда мы говорим об американской модели, многие думают у нас, вот давайте сделаем президента, чтобы он за все отвечал. Ну американская модель сработала в Соединенных Штатах Америки. А в Аргентине нет. Там это привело к появлению различных диктаторов”, - добавил политолог.

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