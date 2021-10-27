Помимо метадона и алкоголя, в крови покойного народного депутата Украины Антона Полякова обнаружили димедрол, который служит так называемым "усилителем" для действия наркотического вещества.
Как пишет Znaj.ua, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Как он сообщил, синтетический наркотик метадон с примесью лекарственного димедрола называют "уличным метадоном". Димедрол оказывает усиливающее действие запрещенного вещества, исходя из этого факта, очевидно, что приобретение такого препарата в официальных аптеках в Украине невозможно.
"Мы завершили одну из экспертиз… Это метадон с примесью димедрола, так называемый уличный метадон. Цель димедрола - усиление действия наркотического вещества… То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", - сообщил Евгений Енин.
Вопросы о том, откуда взялся метадон в крови народного депутата и является ли гибель Антона Полякова несчастным случаем, или же умышленным убийством, еще требуют выяснения.
"Насколько добровольно Поляков принял такой "коктейль", остаётся открытым. В министерстве ответа на него пока что не имеют", - написали в Telegram-канале "Печерские холмы".
Популярные статьи сейчасПоказать еще