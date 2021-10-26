Руководитель центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин во время акции под Генпрокуратурой с требованием наказать Владимира Струка заявил, что в Украине много коллаборантов, которые не понесли ответственность из-за отсутствия законодательства для наказания таких преступников.
Об этом он сообщил у себя в Telegram.
«К сожалению, Струк не единственный в этой стране и на восьмом году войны таких примеров очень много. Струк является лишь показательным. С самого начала войны на Востоке мы видели очень много примеров, как представители местных властей сдавали целые города, представители правоохранительных органов передавали оккупантам боеприпасы и политики финансировали оккупантов», - отметил Жорин.
По словам националиста, Струк это не единственный случай государственной измены среди чиновников, а таких примеров было очень много и немногие из них понесли ответственность.
«Сегодняшняя власть для себя избрала большими врагами защитников Украины, а не предателей. Причина состоит в том, что отсутствует адекватное законодательство для того, чтобы привлекать их к ответственности и здесь нам действительно помог бы закон по борьбе с коллаборантами», - подчеркнул Жорин.
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Как отметил националист, этот законопроект формировался экспертами, депутатами и ветеранами, и он еще весной был зарегистрирован в Верховной Раде, но его власть игнорирует.
«Я уверен в том, что мы добьемся того, что этот закон будет принят. Сегодня мы вынуждены по каждому такому подонку, как Струк, выходить, организовывать акции и заставлять правоохранительные органы действовать. Убежден, что мы заставим нести ответственность каждого подонка, который предал нашу страну и сотрудничал с врагом», - сказал Жорин.
Как сообщала Politeka, Национальный Корпус призвал харьковчан 31 октября прийти и проголосовать на мэрских выборах.
Также Politeka сообщала, что Нацкорпус сообщил, чем закончилось сегодняшнее судебное заседание касаемо Дмитрия Кухарчука.