Полковник запаса Вооружённых сил Украины Олег Чуйко отметил причины, из-за которых американцам за двадцать лет не удалось добиться в Афганистане тех целей, которые они ставили перед собой.

Своё суждение украинский офицер высказал в программе «Ontarget с капитаном Гари Табах».

«Намерения у американцев в Афганистане были самые позитивные. Они хотели, чтобы в обществе заработали демократические институты, чтобы женщин уравняли в правах с мужчинами, чтобы предоставили права национальным меньшинствам. Но за два десятилетия добиться этого так и не удалось. К сожалению, американцы в Афганистане декларировали гораздо больше, чем делали. А чисто военными методами в этой стране победить невозможно – разве что по способу Чингисхана. Советские войска действовали в Афганистане десять лет, американские – двадцать, но результат у тех и у других был один», - говорит гость программы.

Он считает, что просчёты здесь были допущен в политическом, а не в военном плане

«Вины военнослужащих в афганской неудаче нет – они честно исполняли свой долг», - считает Олег Чуйко.

Как сообщает Politeka, ранее военный эксперт Олег Жданов прокомментировал проблемы, которые были вызваны согласием Украины принять беженцев из Афганистана.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Курбан указал на эволюцию, которую прошли талибы за последние двадцать лет.