Философ Святослав Вышинский объяснил, почему нам стоит опасаться развития в будущем настоящего искусственного интеллекта, который способен осознавать и рефлексировать самого себя.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности» Руслана Бизяева.

«Мы очень много рассуждаем об искусственном интеллекте, а его еще нет. По большому счету, все те технологии, которые сегодня называются искусственным интеллектом - это просто более-менее продвинутые алгоритмы. Но искусственный интеллект - это все-таки интеллект, который сам себя способен осознавать и рефлексировать себя», - говорит Вышинский.

Философ объяснил, что фактически - это Франкенштейн, который создает свое чудовище, ведь идея искусственного интеллекта - это продолжение идеи о докторе Франкенштейне, который способен создать условного голема, вдохнуть в него жизнь. Он отметил, что давно известно, что в большинстве научных трудов, мифов и прочих сказаний подобные попытки, когда человек создавал искусственные автоматы, всегда заканчивались конфликтом между человеком и его собственным созданием.

«Я думаю, что рефлексии об искусственном интеллекте как о перспективе, которая способна будет разрешить наши проблемы в будущем, глубоко опасны. Потому что мы фактически делегируем свою свободу к неким техническим конструктам, алгоритмам, машинам, роботам, которые могут принимать решения за нас», - объяснил Вышинский.

Он сравнил это с антиутопией «Матрицы», а также заявил, что подобная идея и страх человека перед результатом его трудов вполне обоснованы. Философ добавил, что единственное, что его сейчас успокаивает - что сейчас мы больше рассуждаем об искусственном интеллекте, чем по-настоящему производим нечто подобное.

Ранее Politeka писала, что Дмитрий Корчевский рассказал, как цифровой мир влияет на образ жизни людей.

Также Politeka сообщала, что Алушкин объяснил разницу между реальной экономикой и виртуальной.