Философ Святослав Вышинский объяснил, почему нам стоит опасаться развития в будущем настоящего искусственного интеллекта, который способен осознавать и рефлексировать самого себя.
Об этом он рассказал в программе «Культ личности» Руслана Бизяева.
«Мы очень много рассуждаем об искусственном интеллекте, а его еще нет. По большому счету, все те технологии, которые сегодня называются искусственным интеллектом - это просто более-менее продвинутые алгоритмы. Но искусственный интеллект - это все-таки интеллект, который сам себя способен осознавать и рефлексировать себя», - говорит Вышинский.
Философ объяснил, что фактически - это Франкенштейн, который создает свое чудовище, ведь идея искусственного интеллекта - это продолжение идеи о докторе Франкенштейне, который способен создать условного голема, вдохнуть в него жизнь. Он отметил, что давно известно, что в большинстве научных трудов, мифов и прочих сказаний подобные попытки, когда человек создавал искусственные автоматы, всегда заканчивались конфликтом между человеком и его собственным созданием.
«Я думаю, что рефлексии об искусственном интеллекте как о перспективе, которая способна будет разрешить наши проблемы в будущем, глубоко опасны. Потому что мы фактически делегируем свою свободу к неким техническим конструктам, алгоритмам, машинам, роботам, которые могут принимать решения за нас», - объяснил Вышинский.
Редкое фото семьи Софии Ротару до трагедии всплыло в Сети: "Жаль, что так рано ушел"
В Раде готовятся к отмене "летнего времени": сделано важное заявление
Новый сезон "Мастер Шеф", бунт в Сети набирает обороты: "Невозможно смотреть!"
Погодные качели испытают украинцев на прочность, прогноз: когда будет -9
Изгнанный из "Холостячки" Роман Свечкоренко разразился злобной тирадой: "Мне до одного места..."
Он сравнил это с антиутопией «Матрицы», а также заявил, что подобная идея и страх человека перед результатом его трудов вполне обоснованы. Философ добавил, что единственное, что его сейчас успокаивает - что сейчас мы больше рассуждаем об искусственном интеллекте, чем по-настоящему производим нечто подобное.
Ранее Politeka писала, что Дмитрий Корчевский рассказал, как цифровой мир влияет на образ жизни людей.
Также Politeka сообщала, что Алушкин объяснил разницу между реальной экономикой и виртуальной.