Полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Чуйко рассказал, что когда он прибыл служить в Афганистан уже в 1987 году было видно, что советская идеология дает трещины.

Об этом он сказал в эфире программы “On Target” с капитаном Гари Табах.

“Там офицеры служили по 2 года, плюс отпуск 45 суток. То есть получается чуть меньше двух лет. Штатная замена два года. Ну я так получилось, что попал под вывод уже. К концу. В Афганистане была война. Причем мне в чем повезло, что я уже был в принципе свободный от этих шор. Уже когда шел я в 1987 году туда в Афганистан, уже вот эти моральные устои, которыми нас пичкали с детства: пролетарский интернационализм и так далее и тому подобное, он уже давал не то что трещины, а уже целые пробоины”, - сказал Олег Чуйко.

Он отметил, что после того как к власти пришел Михаил Горбачев, в советской идеологии начали образовываться пробоины.

“Я уже наглядно видел, что советская власть дает трещины, дает сбои. А политика, которую наши войска советские тогда проводили оккупационную на территории Афганистана — что она в принципе обречена на провал”, - добавил Чуйко.

По его словам, он не скучает по СССР и не хочет его возвращения.

Как сообщала Politeka, Трюхан рассказал, чем Украина интересна Соединенным Штатам Америки.

Также Politeka сообщала, что Табах заявил, что если ты не готовишься к тому, что на тебя нападут – тогда на тебя точно нападут.