Философ Святослав Вышинский рассказал о состоянии западной цивилизации, которая стала уже глобальной, но в то же время подошла к определенной черте, после которой мы не видим четкого и оптимистичного развития будущего.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности» Руслана Бизяева.

«В каком то смысле западная цивилизация – это уже глобальная цивилизация, других цивилизаций уже практически не осталось», - заявил Вышинский.

Он объяснил, что если рассматривать, например, современную Японию, Индию, Китай – это тоже продукт западной цивилизации, индустриальное общество. Философ отметил, что эти страны, конечно, в каком-то смысле сохраняют свои архаические черты, но в тоже время, по его мнению, даже понятие западной цивилизации потеряло свой смысл.

«Потому что Запад противостоит чему? Востоку? Востока уже практически нет, Восток тоже вестернизировался. В этом смысле глобальная цивилизация подошла к определенной черте. Это как ничто говорит о том, что какой-то картины будущего у нас нет. Именно потому нам и страшно. Нет яркого и четкого понимания, куда мы идем, с какими ценностями и что мы хотим строить», - говорит Вышинский.

Поэтому, по словам философа, во всех антиутопиях массовое сознание запугивают такими картинами будущего, что простой зритель, пересмотрев, например, «Черное зеркало», думает только об одном: как бы это будущее не случилось, как бы оно не сбылось и хотя бы в лучшем случае осталось все, как есть.

«Мы не хотим ничего менять, мы думаем, как бы продлить вот это непостоянное, нестабильное состояние, в котором мы сейчас находимся, до какой-то черты, хотя бы еще на несколько десятилетий. Но мы четко не понимаем, куда мы движемся. И это говорит о том, что западная цивилизация, модерн находятся в глубочайшем упадке. И, пожалуй, я не покривлю душой, если скажу, что они закончились», - подытожил Вышинский.

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