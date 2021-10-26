Владислав Рогаткин, муж задержанной в Бельгии украинки Ирины Руц, рассказал о том, как супруги безуспешно пытаются вернуть ребенка, вывезенного биологическим отцом во Францию.

Об этом Владислав Рогаткин рассказалв программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«Уголовные производства были благополучно закрыты в 2019 году. Формальная причина – по времени. То есть если дело год находится в каком-то состоянии, его закрывают. Затем я, используя определенные усилия, реанимировал одно дело из трех, о вывозе ребенка во Францию. Сейчас произошла переквалификация этого дела: незаконная переправка человека через границу. Но то, что там был опасный способ для жизни, переквалификации и вручения подозрения иностранцу никто не сделал. Его еще раз закрыли, потом еще раз открыли», – говорит он.

«Изменилось несколько следователей в Шевченковском управлении полиции. Во-вторых, та следователь, у которой сейчас находятся материалы дела, сделала то, что в ее компетенции было вообще без присоединения прокуратуры. У нас затык был на стадии прокуратуры, потому что прокуратура говорит: а где вообще доказательства, что именно он вывез ребенка? Причем есть фото, его объяснение: что я это сделал. Есть официальные ответы французского посольства в Украине и МИД Франции украинскому посольству во Франции о том, что документов нет, они находятся у мамы», - заключает Рогаткин.

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