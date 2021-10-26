Эксперт по «Смарт Сити» и цифровой трансформации Юрий Зозуля рассказал, как собирают данные для «оцифровки», и «оцифруют» ли туризм в Украине.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Есть команда, которая проанализировала весь спорт Украины и выбрала лучшее. Но это не значит, что мы один раз выбрали и все, потому что система видоизменяется. Трендовый вид спорта с момента, когда он появляется и выходит в тренд, а потом становится мейнстримом, проходит достаточно быстро. Поэтому если агрегатор не отследит появление этого тренда, тогда это будет ущербный агрегатор. Задача всех агрегаторов смотреть за новыми трендами. И на сегодняшний день получение информации о спортивных мероприятиях вы можете поставить себе в телефон», - сказал он.

Зозуля рассказал, что в Швейцарии для туристов специально сделано свое спортивное приложение. Утром вы поднимаетесь и вам прямо в телефон присылают сообщения, сообщил он, что происходит вокруг вас на горе и в десятикилометровой зоне вокруг вас. В этом локальном месте рассказывают, сказал он, какие соревнования будут проходить и где будут выставки. Приложение само предоставляет выбор, куда можно пойти, подчеркнул он, и рассчитывает расстояние, сколько вам ехать на лыжах до одной и той же локации, чтобы вы успели все посмотреть.

«Оцифровать туризм в Украине выгодно тем же организаторам, которые организовывают эти мероприятия. Бизнесмен понимает, что он разместился на этом агрегаторе и у него после этого полный бар или ресторан, для него это базовый показатель.И как только он разместил, все жители получают информацию, что происходит вокруг них. Для государственных властей рассказать, что происходит вокруг, например, в том же районе – это очень важно, потому что у нас огромное количество бесплатных мероприятий, которые организовывает город, но мы их не видим и вообще не знаем, что они происходят», - резюмировал он.

Как сообщает Politeka, он рассказал о том, как искусственный интеллект занимает место IT-специалистов.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Толкачёва, в будущем человеческий труд станет не нужен.