Журналистка Катерина Котенкова рассказала о главных рисках этой зимы, с которыми могут столкнуться как простые украинцы, так и наша власть, главные из которых заключаются в возможном недостатке газа и угля.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

Журналистка рассказала, что в рамках экстренных мер и борьбы с олигархами власти хотят заставить украинских производителей газа, компании, которые добывают газ у нас в стране, продавать его не по рыночным ценам, а по государственным, которые в пять раз ниже.

«Цены то высокие на газ. Власти наобещали низких тарифов, а теперь не знают, как свои обещания выполнять. И вот нашли выход из положения. Можно ли так? Нет. Законно ли заставить производителей газа продавать газ по государственным ценам? Нет», - считает Котенкова.

Она объяснила, что, когда государство начинает регулировать цены на товар, этот товар пропадает. По ее словам, если у частных производителей газа начнут забирать их газ, они перестанут его добывать, так как в этом не будет для них смысла.

«Какие главные риски нас ждут этой зимой? Ну, во-первых, высокие рыночные цены на газ. Но это не главное. Ключевая проблема — это недостаток газа и угля. Грубо говоря, в один прекрасный день может просто стать нечем топить и все. А это будет страшно. Запасы угля очень низкие. И взять его негде. В мире дефицит. Это глобальная проблема. Газ дорогой. И его тоже может не хватить», - рассказала Котенкова.

Журналистка добавила, что также не факт, что в этот момент Путин не заблокирует импорт Украиной электроэнергии. По ее словам, самая большая проблема для власти – не цена, а дефицит, потому что в критической ситуации можно быть готовым платить, но, когда нечего купить и негде взять – это настоящая проблема.

«Этой зимой самая большая проблема — это дефицит. Никто не хочет сидеть зимой в холодных домах без света. Но будем надеяться, что до такого не дойдет и наша власть таки найдет решение», - отметила Котенкова.

Как сообщала Politeka, Олег Волошин заявил, что украинцы рискуют остаться без тепла и света в ближайшее время.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский назвал продукты, которые этой осенью могут подорожать.