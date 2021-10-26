Украинский заключенный в Европе Владислав Рогаткин рассказал о том, что произошло после избиения жены высокопоставленным иностранцем, похищения ребенка и безосновательного заключения в Бельгии.

Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

По его словам, украинцы оказались беззащитными перед европейской правовой системой.

После задержания и заключения в Бельгии супруги остались один на один со своими проблемами.

«Нам помог позже Дмитрий Кулеба (Министр иностранных дел Украины – Ред.). Сам он в Брюсселе не находился, но его контроль запустил процедуру. Когда все закончилось, я узнал об освобождении через два месяца, когда апелляционный суд Парижа нас отпустил. Ирина не знала, ее увезли в тюрьму. На меня надели наручники. В 22:15 меня выперли на улицу ночью без телефона, без возможности позвонить кому-то. Подпишите здесь, здесь, здесь, а что вы будете делать – я не знаю. Я вышел и увидел посольскую украинскую машину, там был консул и какой-то второй или третий секретарь, управлявший машиной», - говорит он.

Рогаткин говорит, что они с женой Ириной Руц были в разных тюрьмах, откуда их забрали украинские дипломаты.

«Нас отвезли в посольство Украины во Франции, мы там переночевали, и это была первая ночь на свободе. В тюрьме, в которой я сидел, есть украинец, которому дали 20 лет лишения свободы, и о нем никто не знает вообще. И если у тебя нет доступа к министру иностранных дел, то посольство Украины в другой стране о тебе даже не вспомнит», - констатирует Влад Рогаткин.

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