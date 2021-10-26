Глава Украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский поразмыслил над последствиями отмены обязательного призыва в войско в Украине.

Об этом он рассказал в программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

По мнению гостя программы, защита Родины – дело всенародное, каждый мужчина обязан посвятить этому хоть какую-то часть своей жизни. «Давайте быть честными, в 2014 году, по сути, не армия спасла ситуацию, а добровольческие батальоны. Мы помним, какой был патриотизм у всех», - отмечает Червонопиский.

В то же время отмена обязательного призыва в армию в Украине сейчас, убежден он, не будет иметь немедленных результатов. Эксперт утверждает, что государство почувствует это в тот момент, когда снова будет угроза его территориальной целостности и независимости. Следовательно, говорит он, в армию нужно привлечь прежде всего настоящих профессионалов.

По словам Червонопиского, Украине следует последовать примеру Пакистана, который, будучи в окружении недружественных соседей, осознал необходимость иметь собственную сильную армию. Как он говорит, армия – самый любимый ребенок страны и Украина для решения своих проблем должна относиться к этому так же. В то же время гость программы вспоминает, что Украина уже участвовала во многих успешных проектах, в частности, речь идет о турецком беспилотнике Bayraktar.

В целом же он утверждает, что нужно и сменить руководство государства, и бороться с постепенно уничтожающей войско коррупцией. «Надо в корне менять отношение, подход и престижность к армии. Нам нужно менять сознание общества, подходы и формирование этого всего. Когда общество будет, как в Израиле, гордиться, почитать и молиться на свою армию», - констатирует Червонопиский.

Как сообщала Politeka, Червонопиский заявил о создании Федерации ветеранских организаций в Украине.

Также Politeka писала о том, что Червонопиский объяснил, почему ветераны вышли на акцию протеста к ОП.