Верховный суд заявил о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за слов его секретаря Алексея Данилова, который накануне высказался, что украинская судебная власть может быть "угрозой для Украины".

Об этом говорится в публикации Верховного суда, которая размещена на его странице в Facebook, пишет 112 Украина.

"Верховный суд неизменно защищает верховенство права, демократию и права человека... Любой орган государственной власти или должностное лицо, которые публично и безосновательно критикуют судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип разделения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина", - отмечается в ней.

Как известно, накануне в интервью одному из украинских изданий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи".