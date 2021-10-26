Народный депутат Василий Мокан дал свой рецепт, как можно бороться с коррупцией в Украине, и объяснил, почему нужно начинать не с бытового уровня.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24”.

“Если вы хотите мой личный рецепт борьбы с коррупцией, я считаю, что с коррупцией нужно бороться сверху вниз, а не наоборот. То есть нельзя стимулировать украинцев на бытовом уровне к борьбе с коррупцией, если на высшем властном уровне такие примеры, к сожалению, существуют. И показательные посадки, я имею в виду согласно законодательству, а не по несправедливости, но привлечение к ответственности топ чиновников — они дадут кумулятивный эффект и на региональном, и на местном уровне”, - сказал Василий Мокан.

Он отметил, что бороться с коррупцией можно по принципу "рыба гниет с головы". То есть если в тюрьму посадят топ чиновников, то другие подумают, стоит ли им брать взятки.

“Мы должны создавать такое законодательное поле и на уровне решений исполнительной ветви власти, чтобы минимизировать взаимосвязь государства и граждан в предоставлении услуг. Это все должно быть цифровизировано, это должно быть максимально доступно и прозрачно для того, чтобы эта бюрократия не стимулировала чиновников к мелким или крупным взяткам”, - добавил Мокан.

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