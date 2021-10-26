Эпидемиолог Сергей Кравченко рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе вакцины против COVID-19, и кому может быть противопоказана вакцинация.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24”.

Сергей Кравченко отметил, что в Украине только 2% населения нельзя вакцинироваться от COVID-19.

“Прямые противопоказания к вакцинопрофилактике имеют исключительно аллергики. То есть это те люди, у которых аллергия на тот или иной компонент вакцины. А что касается остальных граждан, есть еще противопоказания в острый периодлибо обострения хронического заболевания. Но такая вакцинопрофилактика просто переносится. Поэтому вот такая категория населения с прямым абсолютным противопоказанием довольно небольшая”, - сказал Кравченко.

По его словам, люди, у которых есть аллергии, обычно знают об этом. Поэтому перед вакцинацией собирается история болезни человека и уточняется, нет ли у него аллергий. Если они есть, то принимают решение о целесообразности вакцинации теми или иными вакцинами.

“Когда применяются вакцины основанные на платформе нуклеиновых кислот, в данном случае, это матричная РНК, там основным элементом, на который может быть аллергия, является полиэтиленгликоль. Этот элемент очень часто используется в зубных пастах. Поэтому люди, у которых есть аллергия на зубные пасты, они об этом знают. Либо другие вакцины, которые экспрессированы на клеточной линии клеток шелкопряда. В данном случае задается вопрос, есть ли у людей аллергия на укусы насекомых. И таким образом снижаются риски. Либо вакцины, которые были экспрессированы на клеточной линии куриных эмбрионов. Задается вопрос, есть ли у людей аллергия на куриный белок”, - добавил эпидемиолог.

Как сообщала Politeka, Сергей Кравченко заявил, что заболеваемость в Украине может достигать 20 тысяч человек в день.

Также Politeka сообщала, что эпидемиолог заявил, что они обратили внимание на то, что в 2020 году значительно снизился уровень острых респираторных вирусных инфекций.