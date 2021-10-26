Певица Надя Дорофеева регулярно удивляет публику яркими нарядами и концертными шоу. Идеальная фигура в сочетании с прекрасным чувством стиля позволяют ей выглядеть эффектно и женственно.

Однако когда на странице артистки появляются снимки без одежды, фанаты приходят в еще больший восторг. Так знаменитость порадовала фолловеров кадром, на котором позировала без белья. А в подписи к снимку предложила им расшифровать надпись на ее теле. "То, что важнее всего... Написано у меня на руке. Расшифруешь?" - обратилась она к почитателям своего таланта, пишет Hyser.ua.

В комментариях к публикации гости аккаунта были щедры на комплименты. Но далеко не всем пришлось по душе откровенное фото звезды:

Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram

Также фанаты предположили, что в нательном рисунке Нади Дорофеевой зашифрованы ее гастрономические пристрастия. Как известно, артистка очень любит латте и с удовольствием ест селедку:

Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram

К слову, провокационные кадры в микроблоге супруги Владимира Дантеса мелькают с завидной регулярностью. И поклонники убеждены, что с такой идеальной фигурой она может себе позволить себе подобные фото.

Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram

Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram

Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram

Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram