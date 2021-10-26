Певица Надя Дорофеева регулярно удивляет публику яркими нарядами и концертными шоу. Идеальная фигура в сочетании с прекрасным чувством стиля позволяют ей выглядеть эффектно и женственно.
Однако когда на странице артистки появляются снимки без одежды, фанаты приходят в еще больший восторг. Так знаменитость порадовала фолловеров кадром, на котором позировала без белья. А в подписи к снимку предложила им расшифровать надпись на ее теле. "То, что важнее всего... Написано у меня на руке. Расшифруешь?" - обратилась она к почитателям своего таланта, пишет Hyser.ua.
В комментариях к публикации гости аккаунта были щедры на комплименты. Но далеко не всем пришлось по душе откровенное фото звезды:
Редкое фото семьи Софии Ротару до трагедии всплыло в Сети: "Жаль, что так рано ушел"
Новый сезон "Мастер Шеф", бунт в Сети набирает обороты: "Невозможно смотреть!"
Украинцы взбунтовались из-за тарифов на газ, кадры: люди настроены решительно
Власова после вылета из "Танців з зірками" рассказала правду, о которой молчала: "Теперь я могу..."
Олег Винник после болезни расстроил украинцев новым печальным известием: "Мы вынуждены..."
Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram
Также фанаты предположили, что в нательном рисунке Нади Дорофеевой зашифрованы ее гастрономические пристрастия. Как известно, артистка очень любит латте и с удовольствием ест селедку:
Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram
К слову, провокационные кадры в микроблоге супруги Владимира Дантеса мелькают с завидной регулярностью. И поклонники убеждены, что с такой идеальной фигурой она может себе позволить себе подобные фото.
Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram
Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram
Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram
Скриншот со страницы Нади Дорофеевой в Instagram