Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула объяснил, почему сегодня отношения Азербайджана и Ирана значительно ухудшились.

Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы».

По мнению гостя программы, Азербайджан и Украина в похожей ситуации: оба государства имеют плохих соседей, которые не заинтересованы в их развитии. «У нас роль сильного и недружественного соседа играет Россия, а для Азербайджана – Иран», - подчеркивает Замикула.

Также он добавляет, что Азербайджан имеет прямой конфликт еще с Арменией и в целом является участником межгосударственных противоречий на Южном Кавказе. «Если не считать этого, все возможности для первенства в регионе у него есть», - рассуждает эксперт.

Тем не менее, говорит Замикула, несмотря на какие-либо трудности, Азербайджану удается развиваться и успешно выходить из ситуации. В частности, он указывает на демографический потенциал государства, ведь 10 миллионов населения - достаточно много для Южного Кавказа. Также, добавляет гость программы, Азербайджан может похвастаться тем, что ему полностью хватает ресурсов, в том числе энергетических. «Стоит упомянуть и эффективность государственного управления – что бы ни говорили о семье Алиевых. Азербайджан превращается в успешную современную страну», – констатирует он.

Следовательно, заключает Замикула, Азербайджан имеет все возможности для того, чтобы стать лидером в своем регионе.

Как сообщала Politeka, Замикула объяснил, какую выгоду может принести Китаю сотрудничество с Афганистаном.

Также Politeka писала о том, что Замикула поразмыслил, что может измениться в американском военном и стратегическом планировании.