Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин высказался относительно ситуации с коронавирусом в стране, а также обратился непосредственно к украинцам.

Об этом стало известно благодаря новому ролику на YouTube-канале Министерства внутренних дел, где мужчина обратился к украинцам и попросил не становиться пособниками коронавирус, а также рассказал о борьбе с нарушителями, пишет «Знай».

За последние сутки в Украине случилось рекордный рост смертности от коронавирус. Погибло более 700 человек, и такого не было с самого начала пандемии.

"Украина едва не утонула в поддельных справках о вакцинации. В последние дни злодеи развернули свою деятельность чуть ли не в промышленном масштабе, думая о том, что оказались у Бога за пазухой" - рассказывает чиновник.

Сотрудникам правоохранительных органов понадобилось всего несколько минут на то, чтобы вычислить нарушителей, а также дать понять, что зарабатывать таким способом неправильно, и это может навредить здоровью.

Евгений Енин сразу отметил, что они не позволят зарабатывать на криминале. Обыски были проведены уже в Киевской, Харьковской, Запорожской областях, и так далее. В начале недели было открыто уже более 100 уголовных дел о подделке тестов, а также сертификатов вакцинации.

Замминистра МВД призвал украинцев вакцинироваться, или же легально сдавать тест, иначе все может закончиться крайне неблагополучно.