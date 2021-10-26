Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зокрема, протягом 9 місяців 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 933 матеріали (з них 612 узагальнених матеріалів та 321 додатковий узагальнений матеріал), які направлені на розгляд до:

- органів прокуратури – 53 матеріали (з них 41 узагальнений матеріал та 12 додаткових узагальнених матеріалів);

- органів фіскальної служби України – 259 матеріалів (з них 164 узагальнених матеріали та 95 додаткових узагальнених матеріалів);

- Національної поліції України – 311 матеріалів (з них – 275 узагальнених матеріалів та 36 додаткових узагальнених матеріалів);

- Служби безпеки України – 191 матеріал (з них – 88 узагальнених матеріалів та 103 додаткових узагальнених матеріали);

- Національного антикорупційного бюро України – 88 матеріалів (з них – 28 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);

- Державного бюро розслідувань – 31 матеріал (з них – 16 узагальнених матеріалів та 15 додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 81,9 млрд гривень.

Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Так, протягом 9 місяців 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 129 матеріалів (34 узагальнених матеріали та 95 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до:

- Національного антикорупційного бюро України – 88 матеріалів (28 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);

- Державного бюро розслідувань – 12 матеріалів (4 узагальнених матеріали та 8 додаткових узагальнених матеріалів);

- Офісу Генерального прокурора – 3 матеріали (1 узагальнений матеріал та 2 додаткових узагальнених матеріали);

- Національної поліції України – 2 додаткових узагальнених матеріали;

- Служби безпеки України – 23 додаткових узагальнених матеріалів;

- Державної фіскальної служби України – 1 узагальнений матеріал.

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 7,9 млрд гривень.

Також, Держфінмоніторингом на постійній основі приділяється особлива увага аналізу підозрілих транзакцій, які мають ознаки податкових злочинів, у т.ч. із застосуванням механізму «зустрічних потоків» та «скруток».

Так, протягом 9 місяців 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 88 матеріалів (41 узагальнений матеріал та 47 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з механізмом проведення «зустрічних потоків», зокрема до:

- органів фіскальної служби України – 46 матеріалів;

- Служби безпеки України – 39 матеріалів;

- Державного бюро розслідувань – 1 матеріал;

- Національного антикорупційного бюро України – 1 матеріал;

- Офісу Генерального прокурора – 1 матеріал.

Загальний обсяг «проконвертованих» коштів за цими матеріалами складає – 16,5 млрд гривень.

В ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 72,22 млн гривень.

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, протягом 9 місяців 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 83 матеріали (з них 66 узагальнених матеріалів та 17 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією правоохоронних органів, можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму; осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також осіб, до яких застосовано санкції, з яких:

- 16 матеріалів (7 узагальнених матеріалів та 9 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані із здійсненням фінансових операцій за участю 7-ми фізичних осіб та 62-ох юридичних осіб включених в додатки до рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію Указами Президента України від 21.06.2018 №176/2018, від 14.12.2020 №564-27т (в редакції рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.01.2021, уведеного в дію Указом Президента України від 28.01.2021 №29/2021), від 02.02.2021 №43/2021, від 19.02.2021 №64/2021, від 03.04.2021 № 140/2021, від 21.04.2021 №169/2021, від 21.05.2021 №203/2021 та від 24.06.2021 №266/2021;

- 20 матеріалів (19 узагальнених матеріалів та 1 додатковий узагальнений матеріал), які містили інформацію стосовно 76-ти фізичних осіб, щодо яких існують підозри у причетності до вчинення кримінальних правопорушень – найманство, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань;

- 10 матеріалів (9 узагальнених матеріалів та 1 додатковий узагальнений матеріал), які пов’язані з підозрами у здійсненні фінансових операцій за участю 15-ти фізичних осіб, можливо причетних до фінансування міжнародних терористичних організацій та/або екстремістських груп;

- 36 матеріалів (30 узагальнених матеріалів та 6 додаткових узагальнених матеріалів), які містили відомості про фінансові операції 98-ми фізичних осіб та 36-ти юридичних осіб, щодо яких існують підозри у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей);

- 1 узагальнений матеріал, переданий до Державної фіскальної служби України, який пов’язаний з фінансовими операціями особи, які включені до санкційного списку OFAC.

З 83-ох переданих матеріалів, 17 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією. Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора.

З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом звітного періоду, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL (далі – План дій). Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами про хід виконання Плану дій у 2020 році та направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України.

Надалі, у лютому 2021 року був надісланий на розгляд Комітету Експертів Ради Європи MONEYVAL заповнений запитальник щодо Третього звіту про прогрес за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Звіт планується розглянути в рамках «письмової процедури» у поточному році.

Водночас, у червні 2021 року у форматі відеоконференції відбулось одинадцяте засідання Урядової ради з питань запобігання та протидії. На засіданні Ради обговорено стан виконання пунктів Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL, зокрема, які стосуються необхідності внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України.

Також, у рамках міжвідомчої взаємодії, Держфінмоніторингом у січні цього року було підписано Угоду про міжвідомче співробітництво між Держфінмоніторингом та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Метою цієї Угоди є налагодження взаємодії та інформаційного обміну для запобігання та протидії у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Крім того, протягом 9 місяців п.р було також укладено 9 міжвідомчих документів про обмін інформацією, зокрема з Державною податковою службою України, Державною митною службою України та Пенсійним фондом України.

Водночас, для більшого інформування громадськості про національну систему фінансового моніторингу у березні 2021 року на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу було розміщено звіт про діяльність служби за 2020 рік, а у квітні п.р. Головою Держфінмоніторингу Ігорем Борисовичем Черкаським було представлено публічний звіт про підсумки діяльності Держфінмоніторингу за 2020 рік.

З метою підбиття підсумків після набуття чинності оновленого Базового Закону (28 квітня 2020 року) Головою Держфінмоніторингу І.Б. Черкаським 28.04.2021 було надано розширене інтерв’ю інформаційному порталу «Мінфін». Під час інтерв’ю Ігор Черкаський надав відповіді на актуальні антилегалізаційні теми, що цікавлять громадськість та професійну спільноту.

У рамках законодавчих ініціатив Держфінмоніторингу, Урядом України було схвалено основні напрями розвитку національної системи фінансового моніторингу до 2023 року та план заходів щодо їх реалізації (розпорядження Кабінету Міністрів України № 435-р від 12.05.2021). Вказаний план покликаний імплементувати норми оновленого Базового Закону та міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії.

Також Держфінмоніторинг протягом звітного періоду активно сприяв діяльності Громадської ради при Держфінмоніторингу. Так, за цей період було проведено два засідання Громадської ради в режимі відеоконференції, де членів ради було проінформовано про реалізацію Держфінмоніторингом у політики у сфері запобігання і протидії. 30 вересня 2021 року відбулись установчі збори, на яких було сформовано новий склад Громадської ради при Держфінмоніторингу та проведено її перше засідання.

Водночас, у вересні п.р були проведені засідання Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ. На засіданнях обговорювались актуальні питання, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Разом з тим, у рамках методологічної роботи спеціалістами Держфінмоніторингу:

- спільно з державними регуляторами було підготовлено рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ щодо подання з 01 січня 2021 року інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів та роз’яснення щодо е-кабінетів системи фінансового моніторингу;

- роз’яснення для банківських установ щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу, зокрема файлами типу L (файл-лист);

- за результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях»;

- з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/843 та 2018/843 за результатами узагальнення національного законодавства, кращих міжнародних практик, тематичних досліджень та невирішених проблемних питань, підготовлено та оприлюднено Керівні настанови «Управління діловими відносинами із політично значущими особами»;

- з метою підвищення спроможностей українських прокурорів щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо відмивання коштів оприлюднено Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів, підготовлений міжнародними експертами Ради Європи, в рамках Проєкту «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» (PGG);

- за сприяння Координатора проєктів ОБСЄ в Україні підготовлено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму». У виданні зібрані кращі практики, недоліки та пропозиції щодо проведення НОР;

- Держфінмоніторингом спільно із іншими зацікавленими органами в цій сфері в рамках міжнародних проєктів підготовлено та оприлюднено Посібник щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин), який спрямований на формування розуміння поняття фінансового розслідування та підходів щодо його здійснення.

Водночас, у місті Одеса з 1 по 2 липня 2021 року пройшов міжвідомчий дискурс, організований Держфінмоніторингом під егідою Координатора проєктів ОБСЄ в Україні та проєкту «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» в рамках Програми ЄС/РЄ «Партнерство заради належного управління» (PGG) на тему: «Випрозорювання бенефіціарної власності: уроки та перспективи».

Також, у рамках освітньої роботи, протягом 9 місяців 2021 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 60 освітніх заходах, участь в яких взяли 2915 осіб.

Щодо міжнародного співробітництва:

- у період з 26 по 30 квітня 2021 року представники України під головуванням Держфінмоніторингу брали участь у засіданні Робочої групи з оцінок та 61-му Пленарному засіданні MONEYVAL, які, у зв’язку з обмеженнями, спричиненими пандемією COVID-19, проходили у «гібридному» режимі;

- за сприяння та згодою Комітету Ради Європи MONEYVAL в період з 22 по 25 червня п.р. представники Держфінмоніторингу брали участь у Пленарному засіданні FATF, яке проходило в онлайн форматі. В ході Пленарного засідання розглядався ряд питань, що стосуються глобальних заходів, які вживаються FATF та його членами в сфері запобігання та протидії;

- у період з 28 червня по 9 липня 2021 року представники Держфінмоніторингу брали участь у засіданнях Робочих груп та 27-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, які, у зв’язку з обмеженнями, спричиненими пандемією COVID-19, проходили в онлайн форматі;

- у рамках реалізації спільного проєкту міжнародної технічної допомоги Держфінмоніторингу та Координатора проектів ОБСЄ в Україні, Держфінмоніторингом отримано сучасний програмно-апаратний комплекс для організації та проведення відеоконференцій, зустрічей, круглих столів і т.д;

- у період з 26 по 28 липня 2021 року взяв участь у якості експерта у національному семінарі на тему «Боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: посилення спроможності компетентних органів Туркменістану». Зазначений захід був організований Регіональним офісом в Центральній Азії Управління ООН з наркотиків та злочинності;

- Держфінмоніторингом підписано Меморандуми про взаєморозуміння з підрозділами фінансових розвідок Королівства Саудівська Аравія, Республіки Мальта та Святого Престолу (Ватикану).