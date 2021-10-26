Более 5 миллионов гривен убытков нанесено окружающей среде в результате выбросов загрязняющих веществ в воздух без разрешительного документа на ГП «Октябрьский спиртовой завод».

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщает «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.

"Плановая проверка Госэкоинспекции, которая проводилась на предприятии, выявила эксплуатацию стационарных источников выбросов при отсутствии разрешения в течение около 10 месяцев. Осуществлялась сверхнормативная генерация ряда опасных веществ, в том числе серной кислоты, этилацетата, диоксида азота и тому подобное", - детализировал Андрей Малеваный.

Он также добавил, что в ходе проверки было установлено, что поля фильтрации завода являются неорганизованным источником выбросов.

"Госпредприятию уже предъявлено претензию на сумму 5,3 миллиона гривен. Ожидаем решения предприятия о добровольном возмещении", - отметил Андрей Малеванный.