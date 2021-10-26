Политический астролог Альбина Пономаренко поговорила о президентстве Зеленского, будущем этой должности и судьбоносных месяцах для Украины.

Гостья поделилась мыслями в программе «А как на самом деле?» на одноименном канале с ведущей Мирославой Бобровской. Астролог рассказала о будущем Владимира Зеленского.

«Так точно мы сказать не можем. Но я могу сказать, что на 2022 год у Зеленского достаточно хорошие аспекты. И если это будет в следующем году, то у него есть все шансы. Главное, чтобы он захотел. У него будут очень хорошие возможности. И если даже он не будет президентом, это выльется в другие его проекты. А что касается его гороскопа, то он тоже не случайно оказался в нужном месте в нужное время. Что такое водолей? Это реформатор, это человек, который видит будущее на несколько шагов вперед. Я как астролог смотрю на всех с одинаковым отношением. И мне понравилось в гороскопе Зеленского, что у него карма миротворца и даже честного политика, судьи», - поделилась Альбина Пономаренко.

Также политический астролог прокомментировала судьбоносные месяцы для Украины.

«Я могу сказать о прогнозах с точки зрения влияния на гороскоп Украина. Я уже говорила, что октябрь и ноябрь – судьбоносные месяцы. Что это значит? Судьба – это последовательность наших решений. На нее влияет и как мы выполняем нашу миссию. Миссия Украины – единый для всех закон, победа над коррупцией. У нас на начало ноября есть неоднозначный аспект перемен. Далее очень сильный аспект 16 и 20 ноября. Вполне возможно, что Украина достаточно сильно и ярко заявит о себе на международной арене. Мировая общественность поддерживает нас, но мы должны ярче говорить о том, что нас беспокоит и к чему мы стремимся».

Напомним, ранее Politeka писала, для каких знаков Зодиака выходные будут особенными.

Также Politeka приводила слова астролога о покупках новых автомобилей в октябре.



