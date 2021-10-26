Политолог Михаил Чаплыга рассказал, почему на самом деле рейтинг правящей партии не обвалился.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Никакого обвала рейтинга не было», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, властьпридумала себе рейтинг 33%. Политолог шуточно сказал, что правящей власти понравилось придумывать себе рейтинг.

«Сразу после того, как поднимут в два раза тарифы и остановят промышленность из-за цен на газ: было 33%, а должно стать 37%! Если у тебя реальный рейтинг 20%, а ты рисуешь себе 33%, а потом тебе показывают эти 20%, то это никакое не падение», - подчеркнул Чаплыга.

Как отметил политолог, рейтинг правящей партии на самом деле не упал, а просто появились реальные данные.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга рассказал, что повлечет за собой подорожание газа.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги: Нам внушают, что мы все страна преступников.