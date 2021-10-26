Астролог и экстрасенс Розалия Романова объяснила, чем на самом деле является Хэллоуин, и рассказала, какой смысл кроется в этом празднике.

Об этом она рассказала в своем блоге на YouTube.

Прежде всего, эксперт акцентирует на том, что Хэллоуин – это ночь празднования перед праздником всех святых, то есть покровителей-мучеников, погибших за свою веру, а каждый человек имеет также своего ангела-хранителя по имени. «Первое ноября – это уже День всех святых, то есть они как бы приходят на ревизию и посмотреть как мы здесь, и приходят помочь нам, поддержать, ну и где-то как-то пожурить нас что мы делаем не так», - объясняет Романова.

К тому же, акцентирует астролог, речь идет о праздновании не только одного дня, а целой недели до одного дня. «Хэллоуин – это целый период, когда наш мир, то есть мир живых людей, становится более таким тонким и соприкасается с миром мертвых», - подчеркивает эксперт.

В это время, рассказывает она, каждый должен заглянуть в себя и соотнестись со своим родом, вспомнить об умерших, поблагодарить их, пойти в храм, помянуть близких и даже врагов. Экстрасенс акцентирует внимание на том, что на Хэллоуин обязательно нужно вспомнить тех, кто уже не с нами. «Не нужно к этому празднику относиться с излишней серьезностью и боятся, что какие-то демоны на вас нападут», - отмечает она.

Насчет врагов Романова говорит так: даже за них нужно помолиться и пожелать им всего лучшего. По ее словам, если враг на самом деле не имел дурных намерений, то пожелание лишь улучшит отношение к нему, если же имел, то благодаря благому пожеланию он их оставит. «Хотя случается то, чего боишься и, если в Хэллоуин вы будете думать и говорить о плохом – это обязательно случится, поэтому надо думать о хорошем в этот день, когда грань между двумя мирами особенно тонка», - объясняет астролог.

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