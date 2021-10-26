Астролог Альбина Пономаренко рассмотрела извечную проблему коррупции в Украине в астрологическом аспекте, а также дала свой прогноз развития нашей страны в обозримом будущем.

Своё мнение она высказала в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Камень преткновения для Украины – чёрная Луна в Козероге, то есть коррупция. Пока Украина не вынет занозу коррупции, она не сможет двигаться вперёд. А вообще у неё есть очень хороший потенциал для того, чтобы стать процветающим государством. У неё очень хороший гороскоп, здесь нет укороченной жизни. Нравится это кому-то или нет, Украина была, есть и будет как государство», - говорит астролог.

Она отмечает, что в гороскопе Украины Плутон находится в первом доме, а это – мощнейшая планета.

«Положение Плутона может быть связано и с политикой, и с культурой, и движениями народных масс. У Украины впереди много времени – хватит и нам, и нашим детям, чтобы проявить себя как сильное государство, причём во всех сферах. Более того, Украина может в чём-то повести за собой другие народы. У нас есть для того потенциал – но есть и слабость, которая пока что превалирует», - отмечает Альбина Пономаренко.

Как сообщает Politeka, ранее она заявляла, что в ближайшие три года Украину ожидает расцвет.

Также Politeka сообщала, что Пономаренко назвала знак Зодиака, который является наиболее счастливым для нынешней осени.



