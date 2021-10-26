Telegram-канал народного депутата Украины, сопредседателя политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадима Рабиновича решением Совета национальной безопасности и обороны назван наиболее опасным для страны.

Об этом сообщил сам политик в эфире программы «Час Голованова» на телеканале «Украина 24», уточнив, что этот список был обнародован лично секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

«Я хочу себя поздравить: секретарь СНБО Данилов зачитал список из 10-ти Telegram-каналов, которые, по его мнению, являются наиболее опасными для страны. В этот список попал и лично мой TG-канал. Это, конечно, оригинально, и я рад, что он (Данилов – ред.) меня рекламирует. Но, мне кажется, они (власть – ред.) люди очень странные», – отметил он.

Политик признался, что не понимает, кто наделил секретаря СНБО правом определять, кто «дружественный» или «не дружественный» к власти.

«Я вообще не понимаю, как секретарь СНБО может определять дружественные или недружественные Telegram-каналы. Телеканалы закрыли, Интернет-СМИ закрыли, все закрыли… Так давайте тогда всю страну перекрасим в зеленый цвет и будем у них по ниточке ходить!» – резюмировал Вадим Рабинович.



