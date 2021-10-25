В Госэкоинспекции посчитали, сколько убытков нанесли окружающей среде нарушители экологического законодательства. Наибольший ущерб-50% от общей суммы, нанесенный земельным ресурсам. Это более 1 миллиарда гривен, что в 2 раза больше, чем за весь прошлый год.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщает "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

Основная причина этого явления – устарелость и недостаточность инфраструктуры обращения с отходами в территориальных общинах Украины.

"В частности, треть полигонов на территории нашего государства не соответствует экологическим требованиям. Вследствие их переполненности бытовой мусор вывозится в непредназначенные для этого места, где вызывает загрязнение почв, водоемов, гибель животных», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Несмотря на проведение реформы по децентрализации, создание инфраструктуры обращения с отходами все еще остается для большинства территориальных общин сверхсложной задачей. Исправить эту ситуацию позволит законопроект №2207-1д «Об обращении с отходами», который ожидает принятия во втором чтении.

«Одно из требований законопроекта - создание сети муниципальных пунктов раздельного сбора для разных видов бытовых отходов. Это позволит гарантировать достаточное количество материалов для вторичной переработки, что, в свою очередь, привлечет в сферу инвестиции. Бизнес будет заинтересован в строительстве мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов.

Кроме того, проект закона вводит расширенную ответственность производителя - обязательства по переработке отходов, которые образуются в результате использования продукции. Это позволит уменьшить нагрузку тергромад по обращению с отходами», - заявил Андрей Малеваный.

В целом в течение 3 кварталов текущего года Госэкоинспекция составила более 35 тысяч протоколов об административных нарушениях, привлечь к ответственности почти 32 тысячи человек, а также рассчитала более 2 миллиардов гривен убытков. По материалам ГЭИ открыто более 400 уголовных производств.