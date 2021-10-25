Мэр Херсона может снять своего кандидата на довыборах в ВР в обмен на кресло губернатора для своего человека.



Об этом на своей странице в «Фейсбук"написал политолог Владимир Цыбулько, комментируя информацию издания «Страна».

Цыбулько считает, что Зеленский поставил перед своим офисом задачу-победить на обоих округах, где продолжаются довыборы в Верховную Раду. Это 197 округ в Черкасской области и 184 на Херсонщине.

«Мэр Херсона, лидер региональной партии "Нам здесь жить" Игорь Колыхаев, снимает своего кандидата на выборах в Верховную Раду в обмен на кресло губернатора для своего человека. В таком случае в одни ворота выборы выиграет представитель «Слуги народа» Сергей Козырь, кстати, действующий губернатор. Он едет работать в Киев, а его место занимает Геннадий Лагута, тот самый кандидат от колыхаевской политсилы. Между тем, в окружении Колыхаева и связанных фирмах еще продолжаются обыски», - написал Цыбулько.

Политолог считает, что в Офисе Президента в таком случае «заняли для себя выгодную переговорную позицию»: получат дополнительный «штык» в Верховной Раде и контролируемую региональную политсилу, с которой «Слуга народа» уже сформировала большинство в Херсонском облсовете.

"Козырь получит мандат, а Лагута, как фронтмен партии «нам здесь жить», в качестве губернатора будет назначен Президентом. И может в любое время по требованию Зеленского положить удостоверение на стол, если он или его патрон позволит себе антипрезидентскую риторику или действия, которые пойдут в разрез с политикой Офиса. Так работает сейчас вертикаль и мы видим сколько в последние годы было изменений глав областных администраций. Такой обмен не оставляет Колыхаеву пространства для маневра, но укрепит на время его авторитет в регионе», - написал Цыбулько.



