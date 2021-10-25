Эксперт по вопросам Ближнего Востока Николай Замикула поразмыслил о том, что может измениться в военном и стратегическом планировании в новых внешнеполитических условиях.

Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?».

По словам Замикулы, сегодня можно наблюдать возвращение ситуации к временам холодной войны, то есть возвращается противостояние глобальных игроков на международной арене.

Также он подробнее останавливается на США: за последние десятилетия государство пережило несколько неформальных угроз, в частности, терроризм с его неявными методами борьбы. Все это, подчеркивает эксперт, отражалось в стратегическом планировании развития вооруженных сил. «Сейчас явно идет пересмотр стратегических документов, вопросы планирования развития вооруженных сил продолжается несколько лет и все еще в процессе», - констатирует гость программы.

Сегодня же, отмечает Замикула, наибольший акцент в военном планировании США делается на флот. Попутно он ссылается на экспертов, которые указывают на определенное пренебрежение развитием флота со стороны американского руководства после победы в Холодной войне. «Потому что не было такой ярко выраженной цели, была явная победа, господство на море, и они упустили рывок», - объясняет эксперт.

Тем не менее, говорит он, сейчас США возвращаются к этому вопросу с учетом возможной военной угрозы со стороны Китая. Также Замикула вспоминает последние успехи Китая в разработке своего ВМФ и отмечает, что для американцев это действительно угроза. К тому же, добавляет гость программы, в случае конфликта операция будет проводиться у побережья Китая, то есть там, где сосредотачивается китайский береговой военный потенциал.

Как сообщала Politeka, Замикула объяснил, какую выгоду может принести Китаю сотрудничество с Афганистаном.

Также Politeka писала о том, что Малеев заявил, что в противостоянии США с Китаем все может закончиться не слишком весело.



