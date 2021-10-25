Политический аналитик Игорь Рейтерович прокомментировал недавний визит в Украину главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина в связи с перспективами вступления нашей страны в НАТО.

Своё мнение он выказал в программе «Акценты».

«Визит Ллойда Остина – даже не шаг Украины в сторону НАТО, скорее, кивок. Здесь было бы о чём говорить, если бы визиты представителей Пентагона в Украину были регулярным – например, раз в полгода, или если бы была какая-то постоянно действующая комиссия. Возможно, это начало какого-то процесса, но здесь трудно что-то сказать определённо. Ведь принятие Украины в НАТО во многом зависит от позиции администрации президента США. Это президентская республика, там у президента огромные полномочия, особенно в сфере обороны и безопасности», - рассказывает эксперт.

Он отметил, что министр обороны после визита в Украину будет держать ответ перед президентом.

«Администрация президента в отношении Украины настроена подождать и посмотреть. России дали время до конца года, и нужно смотреть, как она будет себя вести. А дальше – ситуация, возможно, поменяется, а возможно, и нет. То, что такие визиты есть – неплохо, но это нельзя назвать прорывом», - говорит Игорь Рейтерович.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал вероятность встречи в Нормандском формате в обозримом будущем.

Также Politeka сообщала, что Рейтерович отметил: среди членов НАТО есть страны, на территории которых остаются нерешенные последствия конфликтов.



