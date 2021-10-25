Директор программы «Школа Министров» КШДУ имени Нижного, министр труда Польши (2005-2006) Пьотр Кульпа рассказал, как в Польше соблюдается баланс между интересами государства и собственников больших корпораций и предприятий.

Об этом он рассказал в программе «Tiger news» с ведущим Петром Охотиным.

«В Польше правительство на основе закона является собственником очень многих предприятий, которые не являются государственными, а работает по логике корпорации. Я сам работал в наблюдательных советах. Это не так как здесь. В Польше это означает дополнительные 500 евро для людей, которые прошли экзамен. Таких людей в Польше 4000, они есть в списке министра. Любого из них он может назначить своим представителем», - говорит он.

Дальше эти люди исполняют волю собственника. Если собственником более 50 процентов является государство – ничего плохого в том, чтобы оно влияло на свою собственность. Это независимо от сейчас или раньше. Так было с начала трансформаций, отмечает эксперт.

«Человек получает 500 евро в месяц за то, что выполняет эту должность. Он является представителем государства в фирме, в которой есть акции государства. Но может работать где угодно, но за эту работу получает 500 евро в месяц. Есть большие фирмы, в которых сумма может быть увеличена в два или три раза. Но это не какие-то космические деньги», - отмечает Кульпа.

Правлением занимается исполнительный директор. Наблюдательный совет смотрит, легально он это делает или нет, информирует собственника о направлениях и слушает, что хочет собственник делать, в каких направлениях это совершать.

«Если то, что хочет наблюдательный совет, не нравится правлению корпорации, он может подать в отставку. Но на самом деле управление акциями, государственной собственностью качественное. Есть, конечно, политические риски», - заключает Кульпа.

Ранее Politeka сообщала мнение Николая Спиридонова, что принятие законопроекта №5599 о деолигархизации не решит проблемы украинской экономики, а, наоборот, усугубит их.

Также Politeka сообщала, что Берестенко озвучил условия, при которых можно оздоровить и восстановить украинскую таможню.